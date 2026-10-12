Werknemers Shell Moerdijk ongerust en willen duidelijkheid over sluiting

Medewerkers van Shell in Moerdijk maken zich grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. De zorgen gaan over de eventuele sluiting van het chemiecomplex. Er wordt ook gespeculeerd over opsplitsing of sanering. Vakbonden FNV en CNV roepen Shell op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het complex in Moerdijk, waar zo'n 1400 mensen werken.

"Er wordt volop gepraat over Moerdijk, maar niet met de mensen die het complex draaiende houden”, zeggen FNV-bestuurder Elsa van der Kraats en CNV-bestuurder Aron Foppen in een bericht van de FNV . "Dat is onfatsoenlijk."

Shell wil al een tijd af van zijn chemische activiteiten en daarmee van Shell Moerdijk. Uit een peiling van FNV en CNV onder het personeel blijkt dat een meerderheid van de werknemers vindt dat Shell nu snel duidelijkheid moet bieden.

Afspraken over sociaal plan

De vakbonden sluiten zich aan bij die wens. De vakbonden willen bovendien dat Shell met hen afspraken maakt over een sociaal plan voor het geval dat er inderdaad een grote reorganisatie of verkoop komt.

"De werknemers vragen om openheid over wat er gebeurt en welk toekomstperspectief Shell zelf voor Moerdijk ziet. Zij moeten niet opdraaien voor de gevolgen van de keuzes die hun werkgever maakt", vinden Foppen en Van der Kraats. "Juist van een bedrijf als Shell mag je verwachten dat het verantwoordelijkheid neemt voor de mensen die jarenlang, soms van generatie op generatie, de fabrieken draaiende hebben gehouden."