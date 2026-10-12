Sloop voormalig gemeentekantoor Haaren begonnen

De sloop van het oude gemeentekantoor in Haaren is gestart. Het gebouw wordt eerst van binnen gestript, waarna de buitenmuren aan de beurt zijn. Het herdenkingsmonument dat ervoor stond is al veilig verplaatst.

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Het voormalige gemeentekantoor van Haaren wordt op dit moment volledig van binnen leeggehaald. Materialen uit het gebouw worden zorgvuldig gescheiden en afgevoerd. Na deze fase blijft alleen de constructie van het pand nog over.

Het herdenkingsmonument dat voor het gebouw stond is ingepakt en met een kraan naar een veilige opslaglocatie gebracht. Uiteindelijk krijgt het een nieuwe plek op het Mgr. Bekkersplein. Tot die tijd wordt de herdenking door het Comité 4/5 mei anders georganiseerd.

Volgende fase

In de komende weken begint de sloper met het afbreken van de buitenmuren. Vanaf dat moment is de voortgang van de sloop ook van buiten goed te zien. Dit markeert een nieuwe fase in het project.

Inwoners van Haaren worden via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Updates verschijnen onder andere via HaarenEEN, het Haarens Klokje en de Nieuwsklok.