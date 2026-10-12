Prinses Margriet opent Bezoekerscentrum in Bergen op Zoom

Prinses Margriet heeft het Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Brabantse Wal in Bergen op Zoom officieel geopend. Het centrum ligt tussen twee militaire begraafplaatsen en vertelt de verhalen van de soldaten die daar begraven liggen. Het biedt daarnaast ruimte voor bezinning en informatie over de Slag om de Schelde.

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Het nieuwe bezoekerscentrum bevindt zich tussen het Canadian War Cemetery en het War Cemetery in Bergen op Zoom. Hier rusten ruim 2.400 militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Het centrum biedt achtergrondinformatie over deze soldaten en plaatst hun verhalen in de context van de Slag om de Schelde, die cruciaal was voor de bevrijding van West-Europa.

De officiële openingshandeling werd donderdagmiddag verricht door prinses Margriet, in aanwezigheid van Nederlandse en buitenlandse genodigden. Tijdens de ceremonie spraken burgemeester Margo Mulder en Giel Janssen, voorzitter van de stichting achter het centrum, de gasten toe. Na de opening kreeg prinses Margriet een rondleiding en sprak zij met betrokkenen die hebben bijgedragen aan de bouw en inrichting.

Verhalen achter de graven

Burgemeester Mulder vertegenwoordigde de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en sprak haar dank uit aan iedereen die het project heeft gesteund. Volgens haar maakt het bezoekerscentrum duidelijk hoe kostbaar vrijheid is en wat daarvoor is opgeofferd. Ook voorzitter Giel Janssen benadrukte dat het centrum niet alleen draait om herdenken, maar ook om het aanzetten tot nadenken. Vooral bij schoolklassen maken de verhalen van de begraven soldaten diepe indruk.

Groeiende belangstelling

De sterke toename van bezoekers op de militaire begraafplaatsen was een belangrijke reden om het bezoekerscentrum te bouwen. Sinds mei van dit jaar is het al toegankelijk voor publiek, maar donderdag vond de officiële opening plaats. De afgelopen maanden zijn gebruikt om ervaring op te doen met het gebouw en de voorzieningen.

De bouw van het centrum startte in 2025 en was een samenwerking tussen de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Brabantse Wal, diverse overheden, fondsen, bedrijven en particuliere donateurs.