Kunstgrasvelden Olympia'60 in Dongen feestelijk geopend

Olympia'60 heeft haar vernieuwde sportpark in Dongen geopend. Het complex is uitgebreid met twee nieuwe kunstgrasvelden, een natuurgrasveld en een terras. Vrijdagavond 9 oktober werd de opening gevierd met een wedstrijd en toespraken. Het sportpark Crispijn is nu helemaal klaar voor de toekomst.

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Sportpark Crispijn in Dongen heeft een flinke upgrade gekregen. Naast twee nieuwe kunstgrasvelden is er ook een vernieuwd natuurgrasveld aangelegd en een nieuw terras gebouwd. Olympia'60 vierde de opening vrijdagavond met een feestelijke bijeenkomst. Tijdens de avond werd teruggeblikt op het proces om het sportpark te moderniseren.

Voorzitter Corné Thomassen van Olympia'60 legde uit dat de groei van de vereniging de afgelopen jaren zorgde voor meer druk op de bestaande velden. Door samenwerking met de gemeente Dongen werd een plan opgesteld om het sportpark uit te breiden en te vernieuwen. "Het resultaat is een fantastisch mooi sportpark," sprak Thomassen trots. Ook wethouder Jansen benadrukte het belang van de nieuwe accommodatie voor zowel jonge als oudere sporters.

Kracht van samenwerking

Het vernieuwen van het sportpark was volgens de voorzitter alleen mogelijk door samenwerking. Niet alleen met de gemeente Dongen, maar ook met buurtbewoners, de gemeenteraad en diverse partners zoals Newea en Finovi. Vrijwilligers en sponsoren speelden een belangrijke rol in het proces. Thomassen sprak zijn dankbaarheid uit: "Zonder hun inzet hadden we hier vanavond niet gestaan."

Om draagvlak te krijgen voor de plannen, werd er veel overleg gepleegd met betrokkenen. Wethouder Jansen gaf aan dat die samenwerking essentieel was. Dankzij de gezamenlijke inspanningen kan Olympia'60 nu beschikken over een vernieuwd sportpark dat klaar is voor de toekomst.

Officiële opening

De officiële opening werd verricht door wethouder Jansen, die symbolisch de bal trapte op het nieuwe kunstgrasveld. Daarna volgde een wedstrijd tussen oud Olympia 1 en de huidige selectie, begeleid door jeugdspelers. Drie generaties stonden samen op het veld: een moment dat door de voorzitter werd beschreven als een symbool voor de verenigingscultuur van Olympia'60.