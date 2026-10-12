Kermis in Rijen: attracties en jaarmarkt

Vanaf zondag 18 oktober is het kermis in Rijen. Op het Burgemeester Sweensplein staan diverse attracties en op dinsdag 20 oktober is er een jaarmarkt in het centrum.

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Het kermisterrein in Rijen wordt vanaf vrijdag 16 oktober opgebouwd. De attracties blijven staan tot en met zondag 25 oktober. De kermis is op verschillende dagen geopend en sluit telkens om 23 uur. Zo kun je bijvoorbeeld zondag 18 oktober en maandag 19 oktober tussen 14 uur en 23 uur terecht.

Op dinsdag 20 oktober opent de kermis al om 9.30 uur en blijft geopend tot 23 uur. Zaterdag 24 oktober is het terrein beschikbaar van 15 uur tot 23 uur. De laatste dag, zondag 25 oktober, sluit de kermis opnieuw om 23 uur.

Jaarmarkt op dinsdag

Naast de kermis wordt op dinsdag 20 oktober ook de traditionele jaarmarkt gehouden. Die vindt plaats van 9 uur tot 17 uur en strekt zich uit over de Pastoor Oomenstraat, Stationsstraat en Hoofdstraat. Dit is een jaarlijkse traditie die veel bezoekers trekt.

Na afloop van de kermis hebben de exploitanten tot maandag 26 oktober de tijd om het terrein op te ruimen. Op dinsdag 27 oktober om acht uur ’s ochtends is het Burgemeester Sweensplein weer helemaal vrij.

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de op- en afbouw van de kermis. De gemeente vraagt hiervoor begrip.