Stroomstoring treft Lage Zwaluwe: minder dan 100 adressen

In Lage Zwaluwe is sinds 10 oktober een stroomstoring gaande die minder dan 100 adressen treft. De netbeheerder is aan het werk om de storing op te lossen. Naar verwachting is het probleem rond één uur vanmiddag verholpen.

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De stroomstoring in Lage Zwaluwe, gemeente Drimmelen, begon op 10 oktober rond kwart over drie ’s middags. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Het gaat om postcodegebied 4926 en minder dan 100 adressen zijn getroffen. De netbeheerder verwacht dat de stroom vandaag omstreeks één uur weer zal werken.