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Stroomstoring in Heeze: Netbeheerder verwacht herstel vanmiddag

Aangepast

In Heeze zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond kwart voor tien en de oorzaak wordt nog onderzocht. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor vier vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5591 in Heeze, dat onderdeel is van de gemeente Heeze-Leende. Op dit moment is nog niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt, maar de netbeheerder werkt aan een oplossing. Minder dan 25 adressen zitten voorlopig zonder stroom.

Volgens de netbeheerder is de verwachte eindtijd voor de storing kwart voor vier vanmiddag. Tot die tijd wordt geprobeerd het probleem te verhelpen.

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