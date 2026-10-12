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Stroomstoring in Tilburg: oorzaak onbekend

In Tilburg is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om twaalf minuten over half één en duurt volgens de netbeheerder mogelijk tot kwart voor drie vanmiddag.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom en gas beheert, zijn bezig om het probleem op te lossen.

Het postcodegebied 5021 in Tilburg is getroffen. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet vastgesteld.

De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor drie vanmiddag zal zijn verholpen.

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