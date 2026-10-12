Stroomstoring in Tilburg: oorzaak nog onbekend

In Tilburg is sinds kwart over twaalf vanmiddag een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht het probleem rond kwart voor drie vanmiddag te hebben opgelost.

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De storing treft meerdere postcodegebieden, waaronder 5038VK, 5038VL en 5021RH. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, onderzoekt op dit moment wat de oorzaak is.

Volgens de laatste informatie wordt gewerkt aan herstel en zal de stroom naar verwachting rond kwart voor drie weer beschikbaar zijn.