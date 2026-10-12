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Stroomstoring in Helmond door graafwerkzaamheden

Aangepast

De stroomstoring in Helmond is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds twaalf uur 's middags zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing was om kwart voor twee verholpen.

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De stroomstoring in Helmond ontstond door graafschade. Hierbij werd een kabel beschadigd tijdens werkzaamheden. Dit zorgde ervoor dat een klein aantal adressen in postcodegebied 5705 zonder elektriciteit zat.

De storing begon om twaalf uur en 22 minuten 's middags. De netbeheerder had verwacht dat het probleem rond kwart over drie verholpen zou zijn, maar het werd al eerder opgelost, namelijk om kwart voor twee.

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