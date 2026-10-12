Stroomstoring in Tilburg: herstel verwacht rond kwart over vier

In Tilburg is sinds vanmiddag kort na één uur een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over vier is opgelost.

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De storing treft onder andere het postcodegebied 5021VT en 5021WV. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt de oorzaak.

De werkzaamheden zijn in volle gang en naar verwachting kan de storing later vanmiddag worden verholpen.