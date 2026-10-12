Stroomstoring in De Mortel, herstel verwacht rond vijf uur

In De Mortel is sinds kwart voor twee vanmiddag een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond vijf uur opgelost is.

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De storing treft een deel van De Mortel, een kern binnen de gemeente Gemert-Bakel. Het postcodegebied dat geraakt is, betreft 5425XN. Het aantal getroffen adressen is nog niet vastgesteld.

De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, is bezig met het onderzoek naar de oorzaak en de oplossing van de storing. Het is de verwachting dat de stroom tegen vijf uur vanmiddag weer zal werken.