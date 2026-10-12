Mantelzorgers in Waalre krijgen waardering

Mantelzorgers in Waalre kunnen zich aanmelden voor een waardering van de gemeente. Zij ontvangen een tegoedbon die inwisselbaar is bij lokale ondernemers. Aanmelden kan tot en met maandag 2 november.

Gevonden voor jou

De gemeente Waalre toont haar waardering voor mantelzorgers door een speciale actie. Alle mantelzorgers die geregistreerd zijn bij Goed voor Mekaar Waalre, ook bekend als het Steunpunt Mantelzorg, ontvangen een bedankkaart per post. Bij deze kaart zit een tegoedbon die gebruikt kan worden bij ondernemers in de gemeente.

De actie sluit aan bij De Dag van de Mantelzorger, die elk jaar op 10 november wordt gevierd. De bedankkaart wordt vóór die datum naar de geregistreerde mantelzorgers gestuurd. Mantelzorgers die nog niet bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg, kunnen zich aanmelden om de waardering te ontvangen.

Aanmelden voor de waardering

Om in aanmerking te komen voor de waardering, moeten mantelzorgers zich vóór maandag 2 november aanmelden bij Goed voor Mekaar Waalre. Dit kan telefonisch of per e-mail. Bij de aanmelding kunnen zij ook aangeven of ze opgenomen willen worden in het adressenbestand van het steunpunt.

Ook degene voor wie de mantelzorger zorgt, mag hem of haar aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg. De gemeente hoopt op deze manier zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en hen te bedanken voor hun inzet.