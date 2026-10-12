Giftige paddenstoelen aangetroffen in Waalre

In Waalre zijn giftige paddenstoelen ontdekt, waaronder de Groene Knolamaniet. Deze paddenstoelen zijn gevaarlijk voor mens en dier en worden verwijderd tijdens groenonderhoud.

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De gemeente Waalre heeft op verschillende plekken giftige paddenstoelen aangetroffen. Eén daarvan is de Groene Knolamaniet, een paddenstoel die levensgevaarlijk kan zijn bij aanraking of consumptie. De gemeente waarschuwt inwoners om deze paddenstoelen niet aan te raken en zeker niet te eten.

Tijdens het reguliere onderhoud van groenvoorzieningen worden giftige paddenstoelen verwijderd zodra ze worden ontdekt. Toch is het lastig om alle locaties in kaart te brengen, omdat het zichtbare deel van de paddenstoel vaak maar enkele dagen aanwezig is. Hierdoor kunnen plekken met gevaarlijke paddenstoelen soms onopgemerkt blijven.

Hoe worden ze verwijderd?

Als een giftige paddenstoel wordt gemeld, schakelt de gemeente een aannemer in om deze zo snel mogelijk weg te halen. Het is daarbij belangrijk dat meldingen zo volledig mogelijk zijn, met een exacte locatie en liefst een foto. Op die manier kan de gemeente de situatie goed beoordelen en snel actie ondernemen.

De giftige paddenstoelen vormen niet alleen een risico voor mensen, maar ook voor dieren die er mogelijk mee in aanraking komen. Daarom roept de gemeente op alert te zijn en verdachte paddenstoelen te melden.