Kempengemeenten handhaven vuurwerkverbod zonder uitzonderingen

De acht Kempengemeenten hebben besloten geen ontheffingen te verlenen op het landelijke vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2026-2027. Dit besluit is gezamenlijk genomen door de burgemeesters van onder andere Bladel, Bergeijk en Veldhoven.

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Het vuurwerkverbod is sinds 1 augustus 2026 van kracht door de Wet veilige jaarwisseling. Deze wet biedt de mogelijkheid voor verenigingen en stichtingen om bij gemeenten een ontheffing aan te vragen, waarmee consumentenvuurwerk toch mag worden afgestoken. De Kempengemeenten hebben echter gezamenlijk besloten hier geen gebruik van te maken.

De burgemeesters van Bladel, Bergeijk, Best, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre hebben dit besluit genomen omdat de wet kort voor de komende jaarwisseling is ingevoerd. Hierdoor is er onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar om de ontheffingen, het toezicht en de handhaving goed te organiseren. Met dit besluit sluiten de Kempengemeenten aan bij de regionale aanpak in Oost-Brabant.

Veiligheid staat centraal

Om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben gemeenten samen met politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over toezicht, handhaving en hulpverlening. Lokale aandachtspunten en risicolocaties zijn daarbij in kaart gebracht. Zo willen de betrokken partijen zorgen voor een gecontroleerde en prettige jaarwisseling voor inwoners, bezoekers en hulpverleners.

Na de jaarwisseling wordt het verloop van de avond en de gezamenlijke aanpak geëvalueerd. Op basis daarvan kunnen gemeenten besluiten over de aanpak voor toekomstige jaarwisselingen.

Wat betekent het vuurwerkverbod?

Het landelijke vuurwerkverbod moet ongelukken, schade en overlast tijdens de jaarwisseling verminderen. Het verbod geldt voor alle soorten vuurwerk, behalve categorie F1. Deze lichte categorie bevat onder andere sterretjes, trektouwtjes en knalbonbons. Dit mag het hele jaar door worden gebruikt, mits de gebruiker 12 jaar of ouder is.