Stroomstoring treft Mill, Odiliapeel en Wilbertoord

Mill, Odiliapeel en Wilbertoord kampen sinds vanmiddag met een stroomstoring. Minder dan 1.000 adressen zitten zonder stroom. De storing begon om vier minuten over twee en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over vier is opgelost.

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De storing treft een groot aantal postcodegebieden in de gemeente Land van Cuijk, waaronder 5409, 5451 en 5455. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar de netbeheerder is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De stroomstoring begon vanmiddag om vier minuten over twee. Naar verwachting kunnen de getroffen huishoudens en bedrijven rond kwart over vier weer van stroom worden voorzien.