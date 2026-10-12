Buurtbewoners Dongen: 'Aanslag van zondag is een vergissing'

"Ze hebben het verkeerde huis te pakken", is het eerste wat een buurtbewoonster maandag zegt als de aanslag van zondagavond in de Stuyvesantstraat in Dongen ter sprake komt. Volgens hen moesten ze een huis verderop in de straat hebben. "Daar was twee weken geleden ook al een aanslag."

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor een huis aan de Stuyvesantstraat in Dongen brandde zondagavond een lege hondenbench uit. "We zaten te eten en hoorden een enorme klap", zegt de bewoonster van het huis. Ze twijfelden geen moment en blusten de brandende bench met een poederblusser. "Die hadden we gelukkig in huis." Onbekenden gooiden een vuurwerkbom in de lege bench waarna die vlam vatte. Door het snelle ingrijpen van de bewoners werd grotere schade voorkomen. Op de vloerbedekking in de gang zijn een paar brandvlekken te zien. Een tochtstrip onder aan de deur is verbrand. "Die bench stond buiten voor de deur te drogen." De bewoonster was met de hond op pad geweest en die had gezwommen. "Als de hond nat is zet ik hem in de bench in de auto."

Nog geen aanhouding

De politie kreeg een melding van een "harde knal". Ook was er vuur gezien door de melder. Iemand in de straat heeft het vuur vervolgens zelf weten te blussen. Vergissing

Volgens diverse buurtbewoners is de aanslag van zondagavond een vergissing. "Ze moesten verderop zijn", zeggen meerdere mensen. "Daar is twee weken geleden ook al een aanslag geweest." De sporen van die aanslag zijn nog duidelijk zichtbaar. In het woonkamerraam zit een groot gat dat provisorisch is gerepareerd en de voordeur heeft ook duidelijke sporen van de klap. "Ze hebben daar een projectiel naar binnen gegooid", weet een van de buren te melden. De bewoners van dat huis willen niets zeggen, behalve dat ze het onderzoek van de politie afwachten. Beide zaken onderzocht

"We onderzoeken beide zaken en of er een link is", laat een politiewoordvoerder maandag weten. "Maar we zijn nog bezig met het onderzoek, dus kunnen hier nog niets over zeggen. Dit is simpelweg nog niet bekend." Wel weet de politie te melden dat er nog niemand is aangehouden. De vergissing is mogelijk ontstaan door de afwijkende huisnummering in de Stuyvesantstraat. De straat heeft geen even en oneven kant, maar alle huisnummers volgen elkaar op. Dus nummer 1 ligt naast nummer 2 enz. In plaats van naast nummer 3 zoals in de meeste straten.