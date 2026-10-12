Flinke vertraging op A16 richting Rotterdam door dodelijk ongeluk

Op de A16 over de provinciegrens heeft maandagmiddag een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Drie rijstroken zijn dicht op de weg vanaf knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk tot Ridderkerk in Zuid-Holland. De vertraging liep rond half drie snel op.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht, maar heeft grote gevolgen voor het verkeer in Brabant. Er was een botsing met drie voertuigen, waarbij iemand om het leven is gekomen.

Dicht tijdens spits

"De andere rijstroken blijven dicht tot in ieder geval zes uur vanavond", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Het verkeer moet rekening houden met ongeveer een uur vertraging.

Wat er precies is gebeurd op de snelweg, is onduidelijk. De politie doet hier nog onderzoek naar. Vanwege de ernst van de situatie was een traumahelikopter opgeroepen. Deze was op de snelweg geland.

Omrijden

Rijkswaterstaat heeft een omleidingsroute ingesteld. Verkeer richting Rotterdam wordt vanaf knooppunt Klaverpolder omgeleid via de A17, A59, A29 en A15.

Ondanks dat twee rijstroken weer open zijn, adviseert de woordvoerder om alsnog de omleidingsroute te nemen. "Dat is voorlopig sneller."