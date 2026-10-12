Ramon Roks wint Roosendaalse Regenboog Award

Ramon Roks heeft zondag de Roosendaalse Regenboog Award ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens Coming Out Roosendaal 2026, na een voorstelling in schouwburg De Kring. Wethouder Nicole Roeken overhandigde de prijs aan het einde van het cabaretoptreden van Kim Schuddeboom. De jury prijst Roks om zijn inzet voor meer acceptatie binnen geloofsgemeenschappen.

Gevonden voor jou

Ramon Roks wordt door de jury geprezen als een bruggenbouwer tussen geloof en de LHBTIAQ+-gemeenschap. Hij zet zich in voor meer openheid en acceptatie binnen geloofsgemeenschappen, een vaak uitdagende en bijzondere aanpak. Met zijn werk toont hij dat geloof en queer zijn elkaar niet hoeven uit te sluiten, wat hoop en herkenning biedt aan anderen in vergelijkbare situaties.

Roks besloot zijn priesteropleiding te beëindigen nadat hij weerstand binnen de kerk ondervond. Toch bleef hij trouw aan zijn geloof en zoekt hij actief naar verbinding, zowel binnen als buiten zijn geloofsgemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de bedevaart die hij in 2025 organiseerde van Roosendaal naar Oudenbosch, speciaal voor queer gelovigen. Deze tocht stond in het teken van erkenning en waardering.

Andere genomineerden

Naast Ramon Roks waren ook Jesse Helmons en Maaike Mathijsen genomineerd voor de Regenboog Award. Helmons wordt gewaardeerd om zijn zichtbaarheid als ambassadeur van De Club van Roosendaal. Mathijsen ontvangt lof voor haar inzet om een veilige ontmoetingsplek te creëren voor de queer gemeenschap in Roosendaal.

Over de Regenboog Award

De Roosendaalse Regenboog Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, organisatie of initiatief dat zich inzet voor inclusie en zichtbaarheid van de LHBTIAQ+-gemeenschap. De prijs maakt deel uit van Coming Out Roosendaal, een evenement dat diversiteit viert. Roosendaal is sinds 2021 een Regenbooggemeente en streeft naar gelijke kansen en acceptatie voor iedereen.