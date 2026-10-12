Opvallende actie Estrella: hoopt bij halve marathon nieuwe werk te vinden

Na tientallen sollicitaties zonder succes besloot Estrella Mena (55) uit Eindhoven het over een andere boeg te gooien. Tijdens de halve marathon van Eindhoven liep ze zondag rond met een QR-code op haar rug in de hoop eindelijk haar nieuwe werkgever tegen te komen.

“Ik ben iemand die altijd out of the box denkt. Ik ben na gaan denken en toen kwam de marathon. Daar staan veel mensen langs de kant. En misschien ook wel werkgevers of mensen die iemand kennen die interesse hebben.”

De dag na de halve marathon gaat het goed met Mena, ondanks een voetblessure. Ze heeft helemaal geen last van pijntjes en kijkt met een goed gevoel terug op deze editie. Voor haar was die bijzonder. Ze zoekt sinds begin dit jaar een nieuwe baan. Alleen wil dat niet zo vlotten en daarom bedacht ze een creatieve manier om zichzelf te presenteren. Achter op haar hardloopshirt was de tekst 'Ik zoek een nieuwe loopbaan' te zien met daarnaast een QR-code die leidt naar haar LinkedIn-pagina.

Die zoektocht naar een nieuwe werkgever begon voor Mena eerder dit jaar. Ze groeide op in de Spaanse stad Valladolid. 27 jaar geleden kwam ze naar Nederland om bij Philips buitenlandse werkervaring op te doen. Aanvankelijk zou dat één jaar duren, maar ze bleef er werken tot het bedrijf in 2023 een grote reorganisatie aankondigde. Daarna werkte ze nog op andere plekken.

Het vinden van een nieuwe baan blijkt voor haar lastiger te zijn dan ze dacht. Dit jaar verstuurde Mena zestig sollicitaties en ging naar verschillende netwerkgesprekken. “Je zoekt naar vacatures, maar door de bomen zie je het bos niet meer”, merkt ze. Op de vacatures waarop ze solliciteerde, kreeg ze telkens een afwijzing. “Ik was ondergekwalificeerd of juist overgekwalificeerd. Of ik kreeg te horen dat ik te oud was.”

Deuk in zelfvertrouwen

Die teleurstellingen deden iets met het zelfvertrouwen van Mena. “Ik begin dan aan mezelf te twijfelen, omdat ik erg onzeker ben. Kan het mij ooit lukken om aan de bak te gaan? Wat doe ik fout? Dat spookt door mijn hoofd. Mijn eerste gedachte bij een sollicitatiegesprek is altijd: 'Als ik maar niet dom overkom.'”

Soms eenzaam

Daarnaast wil ze bij een club horen, omdat ze zegt zich soms eenzaam te voelen. Mena weet goed waar haar kracht ligt. Ze noemt zichzelf een doorzetter met lef die snel aan het werk wil om waarde te creëren. “Ik vind het mooi om mensen, technologie en business bij elkaar te brengen en producten in de markt te zetten. Ik heb kennis van technologie en onderzoek.”

Dat oplossend vermogen onderschrijft ze met een voorbeeld van tijdens de halve marathon. Op kilometer 14 kreeg Mena last van haar voet. “In mijn gedachten bekeek ik de opties. De oplossing was om langzamer te lopen. Dit is voor mij de visualisatie van mijn zoektocht. Een andere weg vinden om tot een oplossing te komen.”

Zoektocht gaat door

De QR-code op haar shirt bracht haar nog niet wat ze wilde. “Ik heb helaas geen reacties gekregen. Of ja, alleen van iemand die wilde daten. Maar dat was niet de bedoeling”, zegt ze lachend. Uiteindelijk hoopt ze dat haar actie alsnog de aandacht trekt van een werkgever. Het liefst blijft ze in Nederland werken tot aan haar pensioen.

