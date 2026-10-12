Stroomstoring in Roosendaal door graafwerkzaamheden

In Roosendaal zitten sinds kwart voor drie vanmiddag minder dan honderd adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing rond kwart voor zeven vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Roosendaal ontstond door graafschade. Bij graafwerkzaamheden is een kabel per ongeluk beschadigd, waardoor een deel van de wijk zonder stroom zit. Het getroffen postcodegebied is 4706.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, werkt aan het oplossen van het probleem. De verwachting is dat de storing rond kwart voor zeven vanavond verholpen is.