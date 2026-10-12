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Duizenden kilo's messing gestolen bij bedrijf in Boxtel

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Foto: politie.nl.
Foto: politie.nl.

Bij een bedrijf in Boxtel is afgelopen weekend 4.000 kilo messingonderdelen in de vorm van koppelingen voor installaties gestolen. Dat schrijft het bedrijf op de website van een branchevereniging voor metaalrecycling.

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Geschreven door
Redactie

Het gaat om een paar duizend onderdelen met een gewicht variërend van 150 gram tot 3.500 gram. Specifiek gaat het om messing draai- en persdelen. Er zijn complete koppelingen en losse ringen gestolen.

De dieven gingen volgens de diefstalmelding op "vernuftige wijze" te werk. Het metaal levert per kilo zo'n 5,40 tot 6,60 euro op. Na een diefstal worden onderdelen vaak aangeboden bij metaalrecyclingbedrijven. Daarom wil het bedrijf bedrijven in de branche waarschuwen.

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