Militaire oefeningen in Deurne deze maand en november

In Deurne worden deze maand en in november meerdere militaire oefeningen gehouden. Het gaat om trainingen van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht, die zowel overdag, 's avonds als 's nachts plaatsvinden.

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De oefeningen zijn bedoeld om militairen op te leiden en te trainen. De eerste training staat gepland van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober. Tijdens deze dagen voert de Koninklijke Landmacht oefeningen uit op verschillende locaties in Deurne.

In november staan er meerdere activiteiten op het programma. Van maandag 2 november tot en met woensdag 11 november verkennen militairen locaties om luchtverdedigingsprocedures te oefenen. Later, van maandag 9 november tot en met vrijdag 13 november, organiseert de Koninklijke Landmacht opnieuw een training.

Voertuigen en vliegtuigen

Vanaf maandag 16 november tot en met donderdag 19 november worden er oefeningen uitgevoerd met militaire voertuigen en vliegtuigen. Deze vinden plaats overdag, 's avonds en 's nachts. Tot slot oefent de Koninklijke Luchtmacht op donderdag 19 november en vrijdag 20 november tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends.

Bij schade tijdens de oefeningen is het mogelijk een melding te maken bij het Ministerie van Defensie. Dit kan door details zoals kenteken, datum, tijd en locatie door te geven aan de Sectie Claims. Defensie onderzoekt de melding en vergoedt de schade indien van toepassing.