Koninklijke onderscheiding voor Nell van Ham - Beks

In Nuenen heeft Nell van Ham - Beks een koninklijke onderscheiding ontvangen. De Brabantse wordt geëerd voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor verschillende maatschappelijke organisaties.

Gevonden voor jou

Nell van Ham - Beks heeft zich ruim 15 jaar ingezet voor Dorpsboerderij Weverkeshof. Ze was betrokken bij de oprichting en hielp mee aan de ontwikkeling van de boerderij. Haar werkzaamheden varieerden van het maken van plannen en het vergroten van de bekendheid tot het vinden van financiële middelen. Ook nam ze plaats in het bestuur.

Daarnaast heeft Van Ham - Beks bijna 33 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij De Luisterlijn. Via dit landelijke initiatief bood ze steun aan mensen die worstelden met zorgen, verdriet en eenzaamheid. Ze voerde gesprekken en begeleidde nieuwe vrijwilligers.

Ook actief bij buurtbemiddeling

Naast haar werk bij De Luisterlijn was Van Ham - Beks 13 jaar actief in de buurtbemiddeling van de LEV-groep. Hier hielp ze buren bij het oplossen van conflicten. Ze begeleidde hen bij gesprekken om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Met haar koninklijke onderscheiding is haar jarenlange inzet voor de gemeenschap erkend. Nell van Ham - Beks ontving de onderscheiding in haar woonplaats Nuenen.