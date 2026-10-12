Informatieavond in Waalre over oplichting

De politie en gemeente Waalre organiseren op 21 oktober een bijeenkomst over oplichting. Inwoners van 65 jaar en ouder krijgen tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminelen. De avondeditie is van zes tot negen uur ’s avonds, en aanmelden is nog mogelijk. De bijeenkomst vindt plaats in Het Huis van Waalre.

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Oplichters worden steeds slimmer en bedenken voortdurend nieuwe manieren om mensen te misleiden. In Waalre zijn er gevallen van oplichting gemeld waarbij criminelen zich voordoen als agenten of bankmedewerkers. Vooral ouderen blijken vaak het doelwit van deze trucs.

Om inwoners beter te informeren, slaan de politie en de gemeente de handen ineen. Op woensdag 21 oktober wordt een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst leren deelnemers meer over methodes zoals babbeltrucs, Spoofing (namaaktelefoontjes of e-mails), hulpvraagfraude via bijvoorbeeld WhatsApp en phishing via nepmails.

Wat kun je verwachten?

De bijeenkomst richt zich vooral op het herkennen van oplichting en het voorkomen ervan. Ook worden er tips gegeven over hoe je kunt handelen als je denkt slachtoffer te zijn geworden. Het doel is om inwoners bewust te maken van de risico’s en hen te helpen zichzelf beter te beschermen.