60 kilo cocaïne en vuurwapens gevonden: twee mannen aangehouden

De politie heeft vorige week bij een inval in een pand in de gemeente Gilze en Rijen zestig kilo cocaïne en twee vuurwapens in beslag genomen. Twee 30-jarige mannen uit Tilburg en Rijen zijn toen aangehouden. Dat meldt de politie maandagmiddag.

Agenten waren donderdag 8 oktober bezig met een observatie, in verband met een onderzoek naar verdovende middelen. Op dat moment zagen zij dat volle tassen werden overgedragen. Mogelijk een overdracht van drugs.

Vervolgens gingen agenten later die dag naar de verblijfplaats van de verdachten. Toen zij binnenkwamen vond de politie 60 kilo cocaïne en twee vuurwapens. Die zijn meteen in beslag genomen.

Er waren op dat moment twee mensen in het pand: twee 30-jarige mannen uit Tilburg en Rijen. Zij zijn direct aangehouden en zitten nog vast.

De politie doet verder onderzoek.