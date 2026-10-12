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Man (28) ernstig mishandeld door groep in Tilburg, politie zoekt getuigen

Aangepast
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een 28-jarige man is zondag ernstig mishandeld door meerdere mensen aan de Piusstraat in Tilburg. De verdachten sloegen op de vlucht. Het ging vermoedelijk om een groep van vier mannen en vier vrouwen. De politie is nu op zoek naar getuigen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De mishandeling gebeurde zondagavond rond half elf. De 28-jarige Tilburger is geslagen en raakte op meerdere plekken gewond. Hij is toen met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

De politie is op zoek gegaan naar de verdachten, maar die waren nergens meer te bekennen. Het gaat mogelijk om een groep van vier mannen en vier vrouwen met donkere kleding. 

De politie vraagt mensen zich te melden als zij iets gezien hebben. 

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