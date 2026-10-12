Man (52) van fiets geduwd en mishandeld: politie deelt herkenbare beelden

De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van twee mannen die worden verdacht van de mishandeling van een 52-jarige man in Tilburg. De man fietste na een feestje naar huis toen hij in de Zuid-Oosterstraat werd tegengehouden door een groep van ongeveer twintig jongeren. Hij werd van zijn fiets geduwd en vervolgens geschopt en geslagen.

Twee weken geleden deelde de politie al camerabeelden van de mishandeling in Bureau Brabant . Daar waren de jongeren onherkenbaar in beeld gebracht, omdat ze mogelijk minderjarig zijn. Omdat de twee verdachten zich niet hebben gemeld, heeft de politie nu herkenbare beelden van hen gedeeld.

De mishandeling gebeurde in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei, rond half één. Nadat de man twee keer van zijn fiets is geduwd, loopt hij met zijn fiets aan de hand verder. De jongeren schelden hem uit en lopen achter hem aan terwijl ze hem filmen.

Plotseling krijgt hij een harde duw van een jongen, waardoor hij uit balans raakt en zijn fiets op de grond valt. Een tweede jongen schopt hem tegen zijn benen. De mishandeling gaat buiten het zicht van de camera verder. De jongeren slaan de man ook in zijn gezicht. Hij valt en komt met zijn hoofd op de grond terecht.

Dagenlang nauwelijks kauwen

Pas als een omstander roept dat de jongeren de man met rust moeten laten, stopt de mishandeling. Het slachtoffer had door de mishandeling zoveel pijn dat hij dagenlang nauwelijks kon kauwen. Ook had hij moeite met lopen.

Een van de verdachten heeft donker haar en droeg die nacht een zonnebril op zijn hoofd. Hij droeg ook een lichtkleurig vest en een donkere skinnybroek. De tweede verdachte heeft bruin tot donker haar. Ook hij droeg een skinnybroek en een gewatteerde jas, ook wel een pufferjas genoemd.