Distributiecentrum Albert Heijn stilgelegd: mogelijk gevolgen voor winkels

Het werk in het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg ligt maandagmiddag stil. Dat heeft alles te maken met een online veiligheidsincident bij de supermarktketen. Ook andere distributiecentra van AH in het land liggen plat, waardoor de kans op lege schappen in supermarkten van AH toeneemt.

Een medewerker van het distributiecentrum in Tilburg zegt tegen Omroep Brabant dat de medewerkers van het magazijn niet meer aanwezig zijn vanwege de storing.

In een mail die RTL Z in handen heeft, meldt AH aan haar leveranciers dat alleen het distributiecentrum in Zaandam nog in bedrijf is. Ook vraagt de supermarkt leveranciers om alleen nog in Zaandam te leveren op de afgesproken tijdsloten.

Storing begon zondag

De storing bij de supermarktketen begon zondag. Margaret Versteden-van Duijn van Albert Heijn zegt tegen de NOS dat het nog niet bekend is hoe lang de problemen aanhouden. "Het is natuurlijk super vervelend voor klanten als ze naar een winkel gaan en zien dat iets niet beschikbaar is. Die beschikbaarheid verschilt per product, want we leveren vanuit verschillende distributiecentra. Dus bijvoorbeeld diepvriesproducten zullen beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld fruit en groente."