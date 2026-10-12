Burgemeester Annemieke van de Ven neemt afscheid

Burgemeester Annemieke van de Ven stopt binnenkort en neemt afscheid op donderdag 19 november 2026. Haar afscheid vindt plaats van half zeven tot negen uur ’s avonds in MFA De Kei in Reusel.

Gevonden voor jou

Na jaren van betrokkenheid en inzet voor de gemeente Reusel-De Mierden, neemt burgemeester Annemieke van de Ven afscheid. Ze wil graag samen met inwoners, verenigingen en organisaties terugkijken op deze bijzondere periode.

Het afscheid zal plaatsvinden op donderdag 19 november 2026. Tussen half zeven en negen uur ’s avonds zijn inwoners welkom in MFA De Kei aan het Kerkplein in Reusel.

Bijdrage voor muziek

Van de Ven heeft een bijzondere wens voor haar afscheid. Ze vraagt inwoners een bijdrage te doen voor de muziekverenigingen Concordia en Sirena uit de gemeente. Hiermee wil ze het belang van muziek onderstrepen.