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Paus benoemt Antoine Bodar tot kapelaan: hij wordt monseigneur

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Antoine Bodar (foto: Freek van Asperen/ANP).
Antoine Bodar (foto: Freek van Asperen/ANP).

Paus Leo heeft priester Antoine Bodar benoemd tot zijn kapelaan. Met deze eretitel eert de paus de Bosschenaar voor zijn verdiensten voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Dat meldt het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar Bodar priester is.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Bodar (81) kreeg de benoemingsbrief in Rome uit handen van bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam. Dat gebeurde tijdens een concert van een Haarlems zangkoor.

Paars gewaad
Door de benoeming mag Bodar zich voortaan monseigneur noemen. Ook mag hij ‘klein paars’ dragen. Dat is een zwart priestergewaad met een paarse zoom en sjerp.

Bodar maakte tv-programma’s over het leven van verschillende heiligen en de interviewreeks Eeuwigh gaat voor oogenblick met bekende Nederlanders. Hij schuift geregeld aan bij talkshows, volgens het bisdom ‘ook om moeilijke kwesties binnen de Kerk te duiden’. Verder heeft hij veel publicaties op zijn naam. Sinds enkele jaren is Bodar rector van de Friezenkerk in Rome.

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