Nepagent steelt sieraden van hoogbejaarde vrouw in Roosendaal

Een hoogbejaarde vrouw uit Roosendaal is op maandagavond 18 mei opgelicht door een nepagent. De man nam haar kostbare sieraden mee. De politie zoekt hem en toont beelden van hem in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De vrouw werd gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. Volgens de beller waren er veel inbraken in de buurt. Daarom zou er iemand langskomen om alvast foto’s van haar sieraden te maken.

Ongemerkt naar binnen

Op beelden van Bureau Brabant is te zien hoe de nepagent rond kwart voor negen ‘s avonds bij het flatgebouw aankomt. Hij heeft een telefoon in zijn hand en belt bij verschillende appartementen aan. Zodra iemand de centrale toegangsdeur opent, loopt hij naar binnen. Daarna neemt hij de lift naar het appartement van de vrouw.

De vrouw heeft haar sieraden dan al klaargelegd. De man vraagt haar om de sloten van haar ramen en deuren te controleren. Als ze terugkomt, is hij verdwenen. Net als haar sieraden. Hij loopt snel weg, met zijn capuchon over zijn hoofd.

Zo ziet hij eruit

De man heeft kort, zwart, krullend haar en een baard. Hij droeg een zwarte jas, een lichtgrijze spijkerbroek, lichte sportschoenen en een zonnebril.