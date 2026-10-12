Domien Verschuuren volgt Cees Geel op als stem van De Verhulstjes

Kijkers van De Verhulstjes horen vanaf zaterdag een nieuwe stem. De Tilburgse radio-dj Domien Verschuuren (38) neemt het stokje over van Cees Geel. Geel overleed op 14 juli onverwachts aan de gevolgen van een hartstilstand.

De realityserie over Gert Verhulst en zijn gezin is sinds 2021 in Nederland te zien. Vanaf de start van de Nederlandse versie was Geel de vertrouwde stem van het programma. Nu hij op 61-jarige leeftijd is overleden, neemt Verschuuren die rol over, meldt RTL Boulevard .

Stem van RTL 5

Geel was als voice-over ook te horen in onder meer De Bevers, De Slechtste Chauffeur van Nederland, Roy Donders: Stylist van het Zuiden en De Frogers: Happy Campers. Daarnaast was hij jarenlang de vaste stem van RTL 5. Hij sprak programmapromo’s in en kondigde programma’s aan.

Het achtste seizoen is vanaf zaterdag te zien bij Videoland. Je volgt opnieuw het leven van Gert Verhulst en zijn gezin. De familie trekt onder meer samen de voetbalschoenen aan en er duiken verschillende bekende gezichten op.