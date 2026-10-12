Politie zoekt vrouw die cadeaukaarten koopt met gestolen bankgegevens

De politie zoekt een vrouw die met gestolen bankgegevens cadeaukaarten heeft gekocht. De gegevens zijn van een 42-jarige vrouw uit Berkel-Enschot. Zij vulde ze online in nadat ze een sms had gekregen over een pakketje dat niet bezorgd kon worden.

De vrouw kreeg op 3 april een sms’je dat leek op een bericht van een pakketbezorger. Volgens het sms’je kon haar pakket niet bezorgd worden en moest ze haar gegevens even controleren via een link.

Bericht van criminelen

Omdat ze op dat moment echt een pakket verwachtte, klikte ze op de link. Op de website die daarna openging, vulde ze haar adres- en bankgegevens in. Maar het bericht kwam niet van een pakketbezorger. Criminelen hadden het gestuurd. De vrouw werd slachtoffer van smishing. Dat is phishing, oplichting met een nepbericht, maar dan via sms.

Twee dagen later werd haar bankrekening gekoppeld aan een onbekende telefoon in Utrecht. Met de digitale betaalpas op die telefoon kocht iemand binnen korte tijd cadeaukaarten in drie supermarkten. De bank blokkeerde de rekening.

Pet en schoudertas

In Bureau Brabant zijn beelden te zien van een vrouw die bij de zelfscankassa van de Albert Heijn aan de Potterstraat een cadeaukaart afrekent. Ze betaalt met haar telefoon. Op beelden van bovenaf zie je op het scherm een digitale betaalpas.

De vrouw heeft lang, zwart haar. Tijdens de betalingen droeg ze een pet, een beige of kakikleurige jas, een spijkerbroek met wijde pijpen en een zwarte schoudertas. Ze betaalde ook in een supermarkt aan de Biltstraat.