Gemeente Sint-Michielsgestel moedigt inwoners aan tot vergroening

De gemeente Sint-Michielsgestel roept inwoners op om hun omgeving groener te maken. Dit kan bijvoorbeeld door tuinen, gevels en straten te vergroenen. Het initiatief helpt niet alleen het klimaat, maar maakt ook de leefomgeving aantrekkelijker.

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De gemeente benadrukt dat meer groen voordelen heeft zoals verkoeling, het opvangen van regenwater en het bevorderen van biodiversiteit. De oproep is bedoeld om inwoners te stimuleren hun directe omgeving aan te pakken en zo een bijdrage te leveren aan een duurzamer Sint-Michielsgestel.

Er zijn verschillende manieren waarop inwoners mee kunnen doen. Zo is het mogelijk om een groene gevel te creëren, een boomspiegel te adopteren of gebruik te maken van de gratis tuincoach. Deze coach biedt advies en praktische tips om tuinen te vergroenen en klimaatbestendiger te maken.

Praktische ondersteuning

De gemeente biedt extra ondersteuning bij het vergroenen van de omgeving. Het initiatief richt zich niet alleen op privéterreinen, maar ook op openbare plekken zoals straten en pleinen.