Nieuwe regels in APV Sint-Michielsgestel

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft een vernieuwde APV vastgesteld. In deze lokale verordening zijn regels aangepast om beter aan te sluiten bij landelijke wetgeving en de praktijk. Zo zijn onder meer dubbele bepalingen geschrapt en is woonoverlast opgenomen in de APV.

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De vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat regels over onderwerpen zoals openbare orde, veiligheid, verkeer en het gebruik van de openbare ruimte. De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft deze regels opnieuw bekeken en aangepast waar nodig.

Verouderde en overlappende bepalingen zijn geschrapt en onderwerpen die nu landelijk geregeld zijn, zoals vuurwerkregels, zijn uit de APV gehaald. Ook zijn er nieuwe regels toegevoegd, waaronder afspraken over woonoverlast en de verantwoordelijkheid van winkeliers voor het terughalen van achtergelaten winkelwagentjes.