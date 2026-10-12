Warm herfstweer keert terug, dierenpark in nood: dit gebeurde vandaag

Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg is in nood, werknemers van Shell in Moerdijk zitten in onzekerheid en radio-dj Joost Swinkels en zangeres Shelley Vol doen mee aan Expeditie Robinson. Dit is het nieuws dat je maandag gelezen moet hebben.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Omgewaaide bomen, een ingestorte bouwkeet, tegenvallende bezoekersaantallen en persoonlijk leed binnen de organisatie. Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg kreeg de afgelopen jaren flink wat klappen te verwerken en vraagt nu hulp van het publiek met een crowdfundingsactie.

Lees hier het hele verhaal: De Oliemeulen kampt met financiële tegenvallers en vraagt om hulp

Werknemers van Shell in Moerdijk maken zich grote zorgen over hun toekomst. Er zijn zorgen over sluiting, opsplitsing of sanering van het chemiecomplex waar zo'n 1400 mensen werken. Vakbonden FNV en CNV roepen Shell op om duidelijkheid te geven en afspraken te maken over een sociaal plan. Shell bevestigt dat het bedrijf al een tijd af wil van zijn chemische activiteiten en met een 'strategische bril' naar opties kijkt, maar meer details zijn er nog niet.

Check het hier: Werknemers Shell Moerdijk ongerust en willen duidelijkheid over sluiting

Radio-dj Joost Swinkels uit Helmond en Ogene-zangeres Shelley Vol uit Fijnaart doen dit jaar mee aan Expeditie Robinson. De Brabanders reisden af naar Maleisië om daar de strijd aan te gaan tegen 17 andere deelnemers. Het nieuwe seizoen start op 1 november en is elke zondag om 20.00 uur te zien op RTL 4.

Lees het hier: Deze Brabanders doen dit jaar mee aan Expeditie Robinson

Het weer krijgt een warm tintje deze week: na een koude start met zelfs nachtvorst aan de grond, stijgt de temperatuur vanmiddag al naar 18 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnige dagen met temperaturen die kunnen oplopen tot ruim 20 graden. De komende nachten koelt het maar moeizaam af tot zo'n 10 graden, wat boven de norm ligt voor deze tijd van het jaar.

Hier lees je de volledige weersverwachting: Warm herfstweer keert terug, temperatuur stijgt tot ruim 20 graden