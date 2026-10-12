FC Tilburg O14-1 kampioen na sterk seizoen

FC Tilburg O14-1 heeft zaterdag het kampioenschap behaald door DIA te verslaan.

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Het jeugdteam van FC Tilburg, O14-1, heeft afgelopen zaterdag het seizoen afgesloten met een overtuigende overwinning. In Teteringen wist het team met 2-4 te winnen van DIA, waarmee het kampioenschap werd veiliggesteld. De ploeg kijkt terug op een seizoen vol inzet en teamspirit.

Het kampioenschap kwam niet zonder uitdagingen. Eerder deze week was er een tegenslag door een ongeluk waarbij twee spelers, Naftahalie en Ky-Mani, betrokken waren. Beide jongens zijn voorlopig uitgeschakeld en werken aan hun herstel. Het team, de staf en de ouders hebben hen veel steun betuigd en wensen hen sterkte in deze periode.

Nieuwe uitdaging na herfstbreak

De prestatie van O14-1 is een mooie afsluiting van een seizoen waarin de groep steeds hechter werd. Plezier en ontwikkeling stonden centraal, en dat heeft geleid tot een kampioensteam. Na de herfstvakantie wacht een nieuwe uitdaging: wedstrijden tegen topteams uit de Hoofdklasse. Het uiteindelijke doel is een plek op divisieniveau.

Met deze vooruitzichten blijft FC Tilburg O14-1 werken aan groei en ambitie. De club feliciteert spelers, trainers en supporters met deze prestatie en kijkt uit naar de volgende fase.