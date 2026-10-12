Baanwielrenner Lavreysen ontloopt concurrent Richardson op WK

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel treft zijn grote concurrent Matthew Richardson niet op de WK baanwielrennen in Shanghai. De Brit doet niet mee. De Britse wielerbond geeft geen verklaring voor zijn afwezigheid.

De Britse krant The Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet, omdat er een onderzoek loopt naar ‘vermeende discriminerende berichten en gedrag’.

Zeldzame nederlaag

Richardson miste in juli de Commonwealth Games in Glasgow door een blessure. Vijfvoudig olympisch kampioen Lavreysen leed op de EK in februari een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint.

De WK, van 14 tot en met 18 oktober in Shanghai, zijn het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.