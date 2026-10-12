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Hennepkwekerij ontdekt in Demen, politie bezig met ontruimen

Aangepast
Hennepkwekerij gevonden (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Hennepkwekerij gevonden (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

De politie heeft maandagavond een hennepkwekerij gevonden bij een huis aan de Sint Laurensstraat in Demen. Een sportauto en een bestelbus zijn in beslag genomen. Agenten zijn nog uren bezig met het ruimen van de kwekerij.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Om hoeveel planten het precies gaat, is nog niet bekend, laat een politiewoordvoerder weten. De kwekerij zat op het terrein van het huis, maar waar precies is niet duidelijk.

De politie vermoedde al dat er op die plek een hennepkwekerij zat. Toen agenten gingen kijken, bleek dat vermoeden te kloppen. Volgens de woordvoerder is de politie maandagavond nog uren bezig om de kwekerij te ruimen.

Ook brandweer aanwezig
Behalve agenten zijn onder meer de brandweer, netbeheerder Enexis, Brabant Water en de gemeente Oss op de plek.

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
    Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

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