Visser haalt 16 horloges uit het water: politie vermoedt diefstal

Een visser in Sint Willebrord had zondag een bijzondere vangst. Hij haalde geen vis, maar zestien horloges uit het water. Ook een paar oorbellen, een bril en een ketting belandden in zijn emmer.

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De visser schakelde de politie in toen de spullen boven water kwamen. ‘We hebben het vermoeden dat ze van diefstal afkomstig zijn’, schrijft de politie Roosendaal maandag in een bericht op Instagram. Oproep politie

De politie vraagt mensen die meer weten over de sieraden om zich te melden.