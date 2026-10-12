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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Demen
• Aangepast
De stroomstoring in Demen, gemeente Oss, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over vijf vanmiddag zonder stroom.
De storing was onverwacht en duurde bijna vijf uur. Rond negen uur vanavond was de stroomvoorziening weer hersteld. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak is.
De getroffen adressen lagen in postcodegebied 5354. Volgens eerdere verwachtingen zou de storing tot elf uur 's avonds duren, maar het probleem is dus eerder opgelost.
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