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Schietpartij bij loods in Bergen op Zoom: politie zoekt getuigen

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De verdachten van de schietpartij (foto: Opsporing Verzocht).
De verdachten van de schietpartij (foto: Opsporing Verzocht).

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een schietpartij aan de Poortweg in Bergen op Zoom. De schietpartij vond op 4 december vorig jaar plaats bij een loods. Mogelijk ging er een drugsconflict aan vooraf.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De politie kreeg die avond meldingen van mensen die schoten hadden gehoord. Aan de Poortweg werden kogelhulzen gevonden, maar er waren geen kogelinslagen te zien.

De politie hield ter plaatse twee mannen aan die bij een scooter stonden. Een van hen weigerde zijn handen omhoog te doen. Daarom loste de politie een waarschuwingsschot. De twee mannen bleken uiteindelijk niets met de schietpartij te maken te hebben.

Man rent de straat op
Op beelden, die maandagavond zijn getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht, is te zien hoe een man over een hoog hek klimt en de straat op rent. Twee mannen achtervolgen de vluchtende man, maar kunnen niet voorkomen dat hij in een BMW X1 stapt die al klaar staat en waar een chauffeur in zit. Als de auto hard wegrijdt, schiet een van de twee mannen op de auto. Even later komen nog twee mensen uit de loods.

De zwarte BMW wordt later teruggevonden langs de openbare weg in Amsterdam. De politie neemt de auto in beslag en ziet meerdere kogelgaten aan de linkerkant.

Uit het politieonderzoek blijkt dat rond de schietpartij ook een zwarte Audi Q5 is gezien. De politie wil graag weten wie meer informatie heeft over deze auto of over de mensen die erin zaten.

De auto met kogelgaten (foto: Opsporing Verzocht).
De auto met kogelgaten (foto: Opsporing Verzocht).
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