Man steelt armband van 7000 euro: aandacht in Opsporing Verzocht

De politie is nog steeds op zoek naar de man die in mei een gouden armband van 7000 euro stal bij een juwelier in Eindhoven. De zaak werd maandagavond behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man droeg tijdens de diefstal een opvallend, meerkleurig vissershoedje.

De man liep op zaterdag 23 mei een juwelier aan de Demer binnen. In het Engels vroeg hij een medewerker naar een armband die in een vitrine lag.

De medewerker hield de armband stevig vast toen de man vroeg of hij hem beter mocht bekijken. Zodra hij de armband in handen had, rende hij de winkel uit, in de richting van het 18 Septemberplein. Een medewerker zette de achtervolging in, maar de dief wist te ontkomen.

Op camerabeelden is te zien dat de man naar het station vluchtte. Daar verstopte hij zijn zwarte jas. Vervolgens klom hij een perron op. Waarschijnlijk verliet hij daarna met de trein de stad, met de gestolen armband op zak. Het gaat om een 14-karaats gouden armband.

De man heeft een lichte huidskleur, een slank postuur en is naar schatting tussen de 28 en 35 jaar oud. Hij is ongeveer 1,80 meter lang. Tijdens de diefstal droeg hij een opvallend, meerkleurig vissershoedje, een zwarte jas met een wit logo van 'Logicall', witte Adidas-sneakers en een grijsbruine broek met zakken aan de zijkant.