Vergadering bezwaarschriften A2-gemeenten in Heeze

Op dinsdag 20 oktober 2026 bespreekt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten in Heeze drie bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting.

Gevonden voor jou

De hoorzitting vindt plaats in Cultureel Centrum 't Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze. De vergadering begint om half acht ’s avonds. Op de agenda staan bezwaren tegen besluiten van de gemeenten Cranendonck en Valkenswaard.

Het eerste bezwaar richt zich op een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck. Dit college heeft een verzoek om handhaving rondom beplanting aan de Blake Beemd afgewezen. Dit punt wordt om 19.30 uur besproken.

Bezwaarschriften Valkenswaard

Om acht uur staat een bezwaar tegen de burgemeester van Valkenswaard op de agenda. Het gaat om de gedeeltelijke intrekking van een evenementenvergunning voor PietJanKnor. Een half uur later wordt een bezwaar besproken tegen het college van Valkenswaard. Dat college verleende een omgevingsvergunning voor het project “Het realiseren van Valkenstaete” in het centrum van Valkenswaard.

De Adviescommissie wijst erop dat de agenda nog kan wijzigen. Toehoorders wordt geadviseerd om op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de commissie.