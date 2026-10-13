Brand in slaapkamer van appartement in Waalwijk, bewoner blust matras

In een slaapkamer van een appartement aan de Plantlust in Waalwijk is maandagavond brand uitgebroken. Het matras van een ouder echtpaar had daar vlam gevat. De bewoner wist het vuur zelf grotendeels te blussen voordat de brandweer aankwam.

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De bewoner vermoedt dat de brand is ontstaan door een elektrisch kussentje dat op het matras lag. Toen de brandweer aankwam, bleek dat het gebluste matras van binnen nog smeulde. Daarom besloot de brandweer het matras via het raam naar beneden te gooien.

Beneden werd het matras naar een brandweervoertuig gesleept en daar met een flinke hoeveelheid water volledig nageblust. De rook die bij de brand vrijkwam, is door de brandweer met een ventilator uit het appartement geblazen.