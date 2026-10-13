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Brand verwoest bestelbus in Boxmeer, ook brandbaar spul door de brievenbus

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

Een geparkeerde bestelbus aan de Mees in Boxmeer is maandagnacht door brand beschadigd. Het vuur was begonnen bij de rechter achterkant van de bus. Er was ook iets dat brandbaar is bij een huis aan de Mees door de brievenbus gegooid. Daarbij liep een gordijn schade op. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer en de politie aankwamen, was het vuur door de bewoner van het huis al geblust met een brandblusser. De brandweer heeft het huis vervolgens geventileerd. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie doet onderzoek.

  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

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