Brand verwoest bestelbus in Boxmeer, ook brandbaar spul door de brievenbus

Een geparkeerde bestelbus aan de Mees in Boxmeer is maandagnacht door brand beschadigd. Het vuur was begonnen bij de rechter achterkant van de bus. Er was ook iets dat brandbaar is bij een huis aan de Mees door de brievenbus gegooid. Daarbij liep een gordijn schade op.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Toen de brandweer en de politie aankwamen, was het vuur door de bewoner van het huis al geblust met een brandblusser. De brandweer heeft het huis vervolgens geventileerd. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De politie doet onderzoek.