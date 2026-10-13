Mannen onder invloed houden huis in kerk: 'Alerte reactie voorkwam erger'

Twee mannen zijn maandagmiddag aangehouden nadat zij brand hadden gesticht, vernielingen hadden aangericht en overlast hadden veroorzaakt in de kapel van een kerk in Mierlo-Hout. De mannen waren onder invloed.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Bezoekers van de kerk hadden de mannen bezig gezien en waarschuwden een medewerkster. Die bracht op haar beurt de pastoor op de hoogte.

De pastoor kwam snel, sloot de deur van de kapel en belde de politie. De verdachten vernielden vervolgens een raam om weg te komen.

Daarna veroorzaakten de twee ook nog commotie op straat. Daar vielen zij mensen lastig. Agenten konden de twee aanhouden. "Door de alerte reactie van de bezoekers en de pastoor is erger voorkomen en valt de schade in de kapel gelukkig mee", laat de politie weten op sociale media.

"Er lijkt vooralsnog geen duidelijk motief te zijn geweest. Dit wordt uiteraard nog wel verder onderzocht."