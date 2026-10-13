Ook ANWB verzet zich tegen Belgische tolplannen

De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de omstreden Belgische tolplannen, is te lezen in De Telegraaf. Onze zuiderburen zijn voornemens om in mei 2027 een vignet voor automobilisten in te voeren. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar.

Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat tachtig procent van hen vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. Mike Pinckaers, belangenbehartiger bij ANWB, laat in de krant weten dat deze wens aan de Belgische politiek wordt overgebracht en dat daarnaast de Europese Commissie wordt gevraagd om een uitspraak te doen over deze plannen.

Belgische politici hebben aangegeven dat ze hun eigen automobilisten willen compenseren voor de lastenverzwaring op het wegennet. Pinckaers wijst erop dat vergelijkbare plannen van Duitsland eerder werden teruggefloten na behandeling door de Commissie.

Ook Luxemburg en het kabinet kijken met argusogen naar de Belgische plannen. De ANWB, de machtige belangenbehartiger van autorijdend Nederland, sluit zich nu dus aan bij het verzet.