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Gigantisch apparaat beweegt op 80 wielen heel langzaam door woonwijk

Aangepast

Een enorme transformator van liefst 345.000 kilo werd maandagavond door de straten van Geertruidenberg vervoerd. Het bijzondere transport trok veel bekijks.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De operatie begon precies om negen uur 's avonds. De transformator was per schip aangekomen en moest over een afstand van twee kilometer naar een hoogspanningsstation worden gebracht. Met een snelheid van maximaal drie kilometer per uur bewoog het gevaarte langzaam door de straten.

Het transport reed op liefst tachtig wielen en moest onderweg onder meer een rotonde passeren. Op sommige plekken schoof de enorme lading op slechts enkele centimeters langs geparkeerde auto's. 

Sleutelrol
De regio Geertruidenberg speelt een sleutelrol in de energievoorziening van onze provincie. De komende jaren wordt hier veel nieuwe energie-infrastructuur gebouwd en worden de huidige hoogspanningsstations aangepast. De enorme transformator is een belangrijk onderdeel van deze operatie.  

  • Het transport bewoog zich voort op liefst tachtig wielen en moest onderweg onder meer een rotonde passeren (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Het transport bewoog zich voort op liefst tachtig wielen en moest onderweg onder meer een rotonde passeren (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De operatie begon precies om negen uur 's avonds (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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